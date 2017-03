¿Por qué Aldo Mariátegui pide a Donald Trump que se anime a invadir Venezuela? [VIDEO y FOTOS]

Aldo Mariátegui opina que la respuesta del Gobierno de Perú debió ser más enérgica y contundente que la nota de protesta que envió a Venezuela en rechazo a las “expresiones insolentes” de su canciller sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quién llamó “cobarde” y “perro simpático”.



“Perú debe retirar a su embajador de Caracas, porque una nación digna no le debe tolerar procacidades a otra, menos aún a un régimen encabezado por un tiranuelo de opereta barata, ese Nicolás Maduro que deber tener alguna lesión severa en la corteza cerebral y cuyo vicepresidente es un narco buscado por EE.UU.”, dice Aldo Mariátegui en su columna de hoy.



“Es increíble como nuestra patética izquierda local puede guardar aún veneración por el chavismo, una manga de ladrones inútiles que tuvieron los mejores precios históricos del petróleo para dejar a su país mil veces peor que lo recibieron”, reflexiona Aldo Mariátegui, al tiempo que pide que el controvertido Donald Trump se anime a invadir Venezuela para acabar con el flagelo de sus gobernantes.



“Trump es un peligro y temo que algún día haga alguna barbaridad, pero se ganaría todo mi aplauso si invade Venezuela, detiene a toda esa casta ladrona y disuelve para siempre al sideralmente corrupto ejército venezolano”, señala Aldo Mariátegui en su columna, poniendo como ejemplo lo hecho por George Bush padre en Panamá en 1989.



“Trump tiene los pantalones para hacerlo y esa invasión no le tomaría más de una semana a los yanquis. Sería delicioso ver a Maduro, Diosdado Cabello, a esa ‘canciller’ y a ese vicepresidente narco barriendo juntitos con sus overoles naranjas en el Federal Correctional Institution de Miami, tal como Noriega”, añade Aldo Mariátegui en su columna.



“Es que a veces se necesita de extranjeros para librarnos de la opresión… ¿Acaso aquí no vinieron chilenos con San Martín y colombianos con Bolívar para hacernos esa tarea hace casi 200 años?”, finaliza Aldo Mariátegui en su columna.





