Aldo Mariátegui no entiende la estrategia del fujimorismo en el Congreso y explica por qué [VIDEO y FOTOS]

El fujimorismo es la mayoría absoluta en el Congreso pero actúa de una forma muy errática, con más desazones que aciertos. Esta misma interrogante se hace Aldo Mariátegui en su columna de hoy, donde jura que no entiende la estrategia de la bancada de Fuerza Popular en el fuero parlamentario.



Para Aldo Mariátegui, en el fujimorismo “no dejan de usar pésimo su tremendo poder de fuego congresal, derrochando municiones políticas” en batallas que no lo amerita, como su afán por colocar miembros en el directorio del BCR cuando pudieron haber cubierto el puesto de Óscar Urviola en el Tribunal Constitucional.



“Luego quedaron innecesariamente como unos matones en la censura a Saavedra, en una movida hasta tonta porque tenían otros objetivos mucho más fáciles en el gabinete si de lo que se trataba era censurar a un ministro para demostrar poder, salvo que efectivamente el tema no haya sido político sino económico”, señala Aldo Mariátegui en su columna de hoy en Perú21.



“Después a Salgado se le ocurre pintar todo el suelo y quedarse atrapada en una esquina del mismo al prometer que renunciaría si se comprobaba corrupción en la adquisición congresal de computadoras. Se comprobó eso y ahora no quiere cumplir con una palabra tan ligeramente empeñada”, añade Aldo Mariátegui en su columna.



“¿Por qué la experimentada Salgado se colocó innecesaria e impulsivamente esa soga al cuello?”, se pregunta Aldo Mariátegui en su columna, donde también hace mención de la propuesta de la fujimorista Patricia Donayre de crear una nueva cámara en el Congreso.



“¿Han sufrido una lobotomía, están parando con el chambón PPK o qué? ¡¿No saben que la gente con las justas aguanta a este Congreso unicameral como para venir a proponer otra cámara?!”, finaliza su columna de hoy Aldo Mariátegui.



En la parte superior encontrarás una selección con las mejores frases de la columna de hoy de Aldo Mariátegui publicada en Perú21 titulada “Jugo de naranja desperdiciado”. Aquí puedes leerla completa.

