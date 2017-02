¿Por qué Aldo Mariátegui dice que Marisol Pérez Tello es una “encubierta caviar completa”? [VIDEO y FOTOS]

“¡Ocúpese, ministra, más del crimen o de Odebrecht, Toledo y la corrupción en lugar de estar ocupada en demagogias baratas! ¡Qué ‘gobierno’ PPKaviar es este!”. Con esta frase, Aldo Mariátegui acusa en su columna de hoy a la titular de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, de ser una “encubierta caviar completa”.



¿El motivo? Pues según escribe el polémico periodista y conductor de TV en su columna fue la fotografía de Marisol Pérez Tello “junto a Máxima Chaupe, la ‘guardiana de la laguna’, la heroína de papel que protagoniza la farsa que ha montado la izquierda en Yanacocha” para un conocido diario local.



Pero eso no es todo, ya que Aldo Mariátegui también comentó en su columna sobre la foto en un café del exministro humalista de Energía Eleodoro Mayorga y el expresidente Petroperú Humberto Campodónico, dos personajes que “le han costado o le iban a costar US$12 mil millones al país por Talara y el Gasoducto”. “¿Qué conversaron?”, se pregunta.



Asimismo, Aldo Mariátegui calificó de “elocuentes” los silencios de la PUCP y la Universidad Pacífico sobre quién financió “esos benéficos informes sobre la Interoceánica Sur”. “Si fue Odebrecht, ambas nos tendrán que explicar por qué entregan esa información al público sin advertirles quién las ha patrocinado y pagado. ¡Suena la samba!”, añade.



Y hablando de la controvertida constructora brasileña, Aldo Mariátegui menciona en el colofón de su columna que si ya un colaborador eficaz declaró que esta empresa y OAS le pagaron al asesor Luis Favre para las campañas de Susana Villarán y Ollanta Humala, no sabe por qué la Fiscalía no exige a Brasil que recoja su testimonio.







En la parte superior encontrarás una selección con las mejores frases de la columna de hoy de Aldo Mariátegui publicada en Perú21 titulada “¿Hablando de gas y Talara?”. Aquí puedes leerla completa.

