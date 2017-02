Aldo Mariátegui pide a Marisol Pérez Tello “mayor protagonismo” en lucha contra escándalo de Lava Jato [VIDEO y FOTOS]

“¿Por qué la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello no tiene un mayor protagonismo en la lucha contra el mayor escándalo de corrupción de este siglo?”. Esa es la pregunta que Aldo Mariátegui se hace en su columna de hoy sobre la ausencia de la integrante del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski en el desenvolvimiento de este caso.



“No basta ponerse de costado cual Pilatos y alegar que ‘eso es solo el trabajo de los fiscales y jueces’”, señala Aldo Mariátegui en su columna, en la que dice que la ministra de Justicia debe “hablar fuerte contra la corrupción”, “apurar a estos funcionarios remolones”, “pedir explicaciones sobre por qué Toledo y Humala aún están libres y “viajar y presionar en Brasil para traer más información”.



“Es la primera abogada del Estado. O sea, de todos nosotros. Si no, va a seguir la impresión de que este gobierno no está interesado en que el caso Lava Jato llegue a mucho”, indica Aldo Mariátegui en su columna, dejando la interrogante de si realmente la gestión de Pedro Pablo Kuczynski está poniendo manos a la obra en resolver este polémico caso.





En la parte superior encontrarás una selección con las mejores frases de la columna de hoy de Aldo Mariátegui publicada en Perú21 titulada “¡Cante Favre y baile Marisol!”. Aquí puedes leerla completa.





QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.