​Aldo Mariátegui no pierde ninguna oportunidad para decir “te lo dije” y la reciente denuncia del procurador anticorrupción, Amado Enco, contra el ministro de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, le sirve de excusa para pedir la renuncia de la titular de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, por nombrar a este controvertido personaje.



“Advertí meses atrás que Amado Enco provenía de las canteras de la ONG ultracaviar IDL y que había sido funcionario villaranista, pero a la ministra Marisol Pérez Tello no pareció importarle eso y le nombró procurador anticorrupción (ella siempre quiere quedar bien con la caviarada)”, escribe Aldo Mariátegui en su columna de hoy en Perú21.



“Ahora este izquierdista de Enco está desestabilizando al ministro/vicepresidente Vizcarra (y de paso al premier Zavala) con una denuncia tan ligera –¡basada en fotos sociales!– que hasta la propia oposición (Sipán) la califica de ‘precipitada, poco consistente y poco rigurosa’”, agrega en su texto Aldo Mariátegui.



Es por ello que Aldo Mariátegui dice que “ya es hora de cortar la permanencia de Marisol Pérez Tello en el gabinete”, ya que pese a su pasada experiencia pepecista, “no ha sido ahora ni operadora política ni ‘bisagra’ con el Congreso ni tampoco una activa vocal defensora del gobierno”. “Encima, nombra caviares que resultan cuervos, como Enco”, añade.



“Tampoco se ha concentrado en la seguridad pública, que es lo que más les interesa a los peruanos, y anda solo enfocada en posturas demagógicas caviares, como tomarse fotos con la antiminera Máxima Chaupe, ponerse a pedirle perdón a medio mundo y hacer peregrinaciones caviares”, menciona Aldo Mariátegui en alusión a una de sus antiguas columnas.



“Incluso, los malpensados sostienen que ella le está moviendo el piso a Zavala y a Vizcarra para ser la próxima primera ministra (cosa que no creo)”, finaliza Aldo Mariátegui su columna, deslizando el nombre de un “zorro viejo” como el excongresista Ántero Flores-Aráoz como reemplazo de Marisol Pérez Tello en el gabinete.





Aldo Mariátegui



