Aldo Mariátegui: ‘¿Qué hacía un Mohme en una exclusiva reunión partidista de victoria de PPK?’ [VIDEO y FOTOS]

En la polémica foto donde se ve a Mercedes Aráoz, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, las tres cabezas del Ejecutivo, con directivos del consorcio Kuntur Wasi, encargado de construir el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, en el Cusco, Aldo Mariátegui señala en su columna que un amigo le advirtió sobre la presencia de un personaje que había pasado desapercibido hasta ahora.



“Gerardo Mohme, hermano de Gustavo (Chicho), figura también en la famosísima foto de esa portada de Correo, esa donde aparecen PPK y Carlos Varga Loret de Mola juntos y que tanto revuelo ha traído. Gerardo es el señor de bigotes, ubicado muy sonriente entre la vicepresidenta Meche Aráoz y Luis Salazar (ex SNI y ex Panamericanos), muy cerquita de PPK, en pleno cogollo PPKausa”, señala Aldo Mariátegui en su columna.



Aldo Mariátegui precisa en su columna que según el congresista Víctor Andrés García Belaunde, en esa celebración “solo estuvieron aquellos que aportaron dinero y/o personeros a la campaña, no cualquier mortal”, o sea, “como bien susurraría –jalando las vocales y enfatizando el anglicismo– alguna de las sofisticadas chicocas ppkausas, esa reunión no era un open-party (fiesta abierta), sino un closed-doors event (fiesta reservada para gente V.I.P.), precisamente efectuada en la casa de Samuel Dyer, un conocido magnate antifujimorista”.



¿Pero quién es Gerardo Mohme? Aldo Mariátegui señala que este personaje ha ocupado altos cargos directivos en La República y que, según figura en su cuenta de Facebook, “aún sigue allí, trabajando en la rama de Publicaciones”. “¿Qué hacía un Mohme en una exclusiva reunión partidista de celebración de victoria de PPK? ¿Le pusieron plata o el diario a PPK para su campaña? ¿No es que los Mohme y su medio son de izquierdas?”, se pregunta en su columna.



“¿Gerardo no le comentó nunca a Chicho que allí también había estado Vargas Loret de Mola para que lo publique en La República antes que Correo? ¿Por qué La República critica la presencia de Vargas Loret de Mola y de otros allí, pero no menciona, por decoroso full-disclosure, que uno de sus directivos también participó de esa people’s party? ¿Alguien dijo prensa independiente?”, finaliza Aldo Mariátegui su columna.





