¿Por qué Aldo Mariátegui pide a Nancy Lange que apele a su sensatez y obligue a que PPK la oiga? [VIDEO y FOTOS]

Contagiado quizá por el espíritu navideño, Aldo Mariátegui dedicó en su columna de hoy una carta a la primera dama Nancy Lange, luego que formulara a un medio local “unas interesantes e inquietantes declaraciones” sobre su esposo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski.



Justamente, este testimonio de Nancy Lange que Aldo Mariátegui comenta en su columna confirman lo que fuentes cercanas al Gobierno cuentan sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski: que “no escucha lo que no le gusta oír, es terco con sus opiniones ya formadas, no escruta los medios, anda estresado y no alterna socialmente mucho con la gente”.



“Ignoro si llega a ser también tan vanidoso como Vargas Llosa le describe en la página 217 de El Pez en el Agua, pero el cuadro es preocupante y seguramente por eso se explica –y no por esa maledicencia de una senilidad precoz que sueltan algunos– que un hombre tan inteligente pueda ser tan increíblemente torpe al abrir la boca”, señala Aldo Mariátegui en su columna.



¿A qué se refiere Aldo Mariátegui con este último punto? Pues a algunas de las desatinadas frases de Pedro Pablo Kuczynski como las del “poquito de contrabando”, “voy a ir al Congreso con los mineros”, “le voy a jalar congresistas”, “salgan del clóset” o “esta última tontería de arruinar la distensión conseguida por mediación de Cipriani para ponerse innecesariamente gallito con los fujimoristas, sin venir a cuento y sin que le sume nada”.



“Hasta ahora no entiendo la lógica de provocar a la mayoría congresal (‘no nos dejaremos pisar’), a Keiko (‘la segunda es la que vale’), al fujimorismo (‘luchar contra la dictadura y la corrupción’. Lo dice quien apoyó a Keiko el 2011 y estuvo calladito en los 90…), a los medios (‘los opinólogos’) y el diálogo (‘se acabó la transición’). ¿Estaba borracho o qué?”, comenta Aldo Mariátegui en su columna publicada este lunes.



Es por eso que Aldo Mariátegui le pide a Nancy Lange, apelando a su sensatez, que obligue a Pedro Pablo Kuczynski a que la oiga “o si no él solito va a descarrilar el tren”. “Frente a un enemigo inmenso se usa el jiu-jitsu para que la fuerza del oponente juegue contra él, no el box y menos la fanfarronería”, reflexiona el periodista y conductor de televisión.



En la parte superior encontrarás una selección con las mejores frases de la columna de hoy de Aldo Mariátegui publicada en Perú21 titulada “Carta para Nancy”. Aquí puedes leerla completa.

