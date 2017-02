¿Por qué Odebrecht enfrenta a los ‘tecnócratas neoliberales’ y académicos de izquierda? Aldo Mariátegui lo explica

Es bien sabido que la relación de Aldo Mariátegui con la izquierda peruana es como la del agua y el aceite y en esta ocasión, el polémico periodista cede su columna para difundir la indignación de unos amigos tecnócratas suyos por la forma cómo ciertos académicos de esta vertiente política tratan de culparlos de la corrupción brasileña de Odebrecht en nuestro país.



“Aldo, estamos indignados por la manera en que los académicos de izquierda como Dargent, Tanaka y Manrique tratan de culparnos a los ‘tecnócratas neoliberales’ de la corrupción brasileña, sin cuestionar para nada que también los ‘académicos progres’ de varias universidades realizaron trabajos con (PUCP) y para (Universidad del Pacífico) Odebrecht”, comenta el también conductor de radio y televisión en su columna.



Aldo Mariátegui señala que sus amigos tecnócratas indican que no solo la Universidad del Pacífico hizo para Odebrecht el estudio de la Interoceánica Sur del cual ya escribió en una anterior columna, sino que “hay varios más de Interoceánicas” y pide que le pregunte a la actual rectora Elsa del Castill “si en agosto de 2009 la entonces directora del centro de investigación Cynthia Sanborn no firmó un contrato con Raymundo Serra de Odebrecht por US$169 mil para ‘mostrar el potencial económico’ (sic) de la Interoceánica Centro, lo que hace pensar que este no era un estudio de sesgo neutral, sino uno que buscaba justificar esta obra ante la sociedad y los políticos”.



“También pregúntale a la rectora si en diciembre de 2006 Odebrecht no firmó otro contrato con la Pacífico para que, a cambio de US$54 mil, les hiciesen un estudio para ‘estimar los beneficios económicos’ (sic) de la Interoceánica Norte. La Pacífico firmó como otros cinco contratos de este tipo, que ya te los iremos contando”, escribe Aldo Mariátegui sobre estos cuestionables documentos que fueron elaborados por dos profesores de la Universidad del Pacífico que actualmente trabajan para Proinversión.



“Preguntas: ¿La rectora, los jesuitas y Humberto Nadal, el actual titular del Patronato, tomarán necesarias medidas internas antes que el Congreso y la Fiscalía de todas maneras les cite? ¿Y Tanaka, Dargent y Manrique van a atreverse a criticar a estas universidades por estos sospechosos contratos?”, finaliza el reclamo que Aldo Mariátegui recoge de sus amigos tecnócratas en su columna de hoy.







