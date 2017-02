Aunque no hay seguridad sobre el paradero del prófugo Alejandro Toledo, el gobierno del Perú tiene ‘la presunción más fuerte’ de que permanece en Estados Unidos, por lo que se esfuerza por lograr su extradición por el caso Odebrecht.

En vista que el Departamento de Justicia norteamericano ha señalado que, por ahora, no hará efectiva la orden de captura a Alejandro Toledo, por tener vacíos, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que se presentará un informe adicional.

El objetivo es que un juez federal ordene la detención de Alejandro Toledo, acusado de recibir 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht.

Además, Sánchez rechazó la afirmación de Alejandro Toledo, quien en las redes sociales aseguró ser víctima de una ‘cacería de brujas’. ‘No hay persecución política, sino penal’, sentenció.

CONTRA EL TIEMPO



A su vez, el premier Fernando Zavala precisó que ‘el Departamento de Justicia pidió más información (...) el fiscal y el juez han trabajado durante el fin de semana para completar este pedido’, que será enviado en las próximas horas.

El domingo se esperaba la llegada de Alejandro Toledo a Tel Aviv, en Israel, procedente de San Francisco, California, en Estados Unidos, pero no estaba entre los pasajeros del vuelo de United Airlines.



Israel había informado que no permitirá el ingreso de Alejandro Toledo a su territorio, para no comprometerse.