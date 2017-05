Alejandro Toledo: "No voy a ir la cárcel sin que me escuchen" [VIDEO]

El expresidente Alejandro Toledo fue entrevistado por la cadena internacional CNN y tocó varios puntos sobre su vida política en el Perú. Toledo manifestó que él no está "dispuesto a ir a la cárcel en sin que antes lo escuchen o presente sus pruebas".



Alejandro Toledo manifestó que él no viene al Perú porque en Estados Unidos sí respetan las reglas y se cumplen. "No tengo ningún problema, porque sé que en este país la reglas se cumplen".



Los 20 millones:



"Yo pido a Barata que me demuestre dónde depositó esos

millones de dólares a Toledo", manifestó Alejandro Toledo en la reciente entrevista a CNN. "Yo solo cuento con cuentas en el Perú y en Stanford".



El expresidente inició la entrevista manifestando que él nunca a recibido ni 10 soles de una manera ilegal o por algún soborno.



Eva Fernenbug:



"La mamá de Maiman y la mamá de mi esposa (Eva Fernenbug) son amigas íntimas. Ella fueron parte del Holocausto", manifestó el expresidente. "Yo no conozco la vida financiera de mi suegra", sentenció Alejandro Toledo.



Como se recuerda. fue en el 2016 que Agentes de la Dirección de Lavado de Activos y de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) intervinieron el domicilio de Eva Fernenbug, en las Casuarina, Surco. Esta medida cautelar fue tomada por las investigaciones por el caso Ecoteva.