Alejandro Toledo en CNN: “Nunca en mi vida he recibido 10 soles, ni un millón ni 20 millones" [VIDEO]

El expresidente Alejandro Toledo fue muy claro y negó por completo haber algún dinero por parte de la empresa brasileña Odebrecht.



“Nunca en mi vida he recibido 10 soles, ni un millón ni 20 millones", manifestó Alejandro Toledo en reciente entrevista con la cadena internacional CNN.



Alejandro Toledo negó recibir alguna coima de parte de Odebrecht y retó a Jorge Barata a demostrar el supuesto pago de 20 millones de dólares a su nombre.



"Barata dice que entregó a Toledo 20 millones. Yo quiero que me diga a donde, cómo, cuando y a qué banco...Lo va a pagar muy caro...Barata comienza a desbaratarse en su credibilidad. Marcelo Odebrecht ha dado declaraciones que son contradictorias a las de Barata. Yo no tengo nada que ver en esto", manifestó Alejandro Toledo en exclusiva con la periodista Patricia Janiot.



Como se recuerda, sobre Alejandro Toledo pesa una orden de captura nacional e internacional, además de un pedido de prisión preventiva de 18 meses, por supuestamente haber recibido una coima de 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Alejandro Toledo sigue en el ojo de la tormenta.