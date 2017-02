¿Dónde está Alejandro Toledo? Mientras anoche se esparcía el rumor de que estaba próximo a viajar a Israel desde Estados Unidos, las autoridades de dicho país informó a sus pares peruanos que no ejecutarán la orden de captura internacional que sobre el prófugo expresidente, investigado por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht.



Según la agencia Reuters, Estados Unidos comunicó al Perú que le iban a permitir a Alejandro Toledo abordar el sábado un vuelo desde San Francisco hacia Tel Aviv, programado para las 11 de la noche (hora peruana), pero no se ha confirmado hasta ahora si el exmandatario abordó o no el avión.



¿Por qué Estados Unidos se niega a detener a Alejandro Toledo? El motivo oficial se desconoce pero según las leyes del país norteamericano, el arresto de una persona por Interpol tiene que ser ordenado por un juez local. Además, el requerimiento peruano contra el prófugo expresidente no se habría dado a través de los canales oficiales correspondientes.







Consultado sobre el tema, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que si bien existe una orden de captura internacional sobre Alejandro Toledo y una recompensa por información de su paradero, la decisión de “ejecutarlas depende de cada país” y que en este caso, las autoridades peruanas no pueden “imponer nada” a sus pares de Estados Unidos.

Las hay. Ejecutarlas depende cada país. Nosotros no podemos imponer nada a las autoridades de los USA https://t.co/162RmwBcay — Carlos Basombrio (@CarlosBasombrio) February 12, 2017

