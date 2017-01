Alejandro Toledo niega fuga del Perú: “Yo no me corro de la justicia ni me amparo en la prescripción” [VIDEO y FOTOS]

Ante los cuestionamientos sobre su salida del Perú en medio del escándalo de corrupción de Lava Jato, el expresidente Alejandro Toledo tildó de “falso” que se haya fugado del país en un extenso comunicado que publicó en sus cuentas oficiales en las redes sociales.



Alejandro Toledo precisó que estuvo en el Perú en diciembre del año pasado para pasar las fiestas navideñas pero que ahora retorna a California (Estados Unidos) para “continuar con mis labores y cumplir con compromisos académicos y profesionales asumidos con antelación”.



“Hace más de cuarenta años que estoy dedicado a estas labores, además de dictar conferencias en el mundo. No es un trabajo conseguido hoy fruto de una inesperada invitación de un organismo internacional”, remarcó Alejandro Toledo aludiendo a la situación de la exprimera dama Nadine Heredia.







De otro lado, Alejandro Toledo precisó que no dejará de colaborar con las investigaciones del Congreso de la República y los fueros judiciales, pese a que en más de una ocasión –manifiesta– se vio obligado a interrumpir sus actividades para acudir a todos sus llamados.



“Yo me presentaré ante la justicia todas las veces que sea nuevamente citado, pese a que no cuento con partidarios, compadres o exabogados en la función fiscal y judicial”, afirma Alejandro Toledo en su comunicado publicado en sus cuentas oficiales en las redes sociales..



Cabe precisar que Alejandro Toledo salió del Perú el pasado miércoles 11 de enero y su abogado, Luciano López, precisó que no existe ninguna orden de prisión preventiva contra su patrocinado, por lo que no hay impedimento para que viaje fuera del país.

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.