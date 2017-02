Alejandro Toledo: Israel no permitirá la entrada a su territorio del expresidente [VIDEO]

No lo dejarán entrar. Israel no permitirá el ingreso a su territorio del prófugo expresidente Alejandro Toledo, investigado por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht, en medio de los rumores que apuntan que habría viajado anoche a Tel Aviv desde San Francisco, Estados Unidos.



“El señor Alejandro Toledo podrá entrar en Israel únicamente cuando ponga en orden sus asuntos en Perú", dijo a EFE el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Emanuel Najshón, sin entregar más detalles. Después de que el vuelo despegó, no estaba claro si el exmandatario iba a bordo.



En los últimos días se especuló sobre la posibilidad de que Alejandro Toledo, sobre quien pesa una orden de captura internacional y una recompensa de 100 mil soles por información sobre su paradero, pudiera trasladarse a Israel junto a su esposa Eliane Karp, judía de origen belga.







Israel sería un refugio ideal para Alejandro Toledo y su cónyuge debido a que este país no tiene un acuerdo de extradición con Perú. Ello no impidió, sin embargo, que en el 2013 Tel Aviv solicitara a Lima la extradición del juez Dan Cohen por delitos de soborno de la empresa alemana Siemens a la Compañía Eléctrica israelí.



El ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo hoy que la justicia estadounidense requirió a Perú mayor documentación para proceder con la detención de Alejandro Toledo, y precisó en declaraciones al Canal N que no se tiene certeza de que el exmandatario se encuentre aún en Estados Unidos pero que había informaciones "extraoficiales" de que no había abordado ningún avión.





