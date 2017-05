¿Hundirá a Alejandro Toledo? Josef Maiman dispuesto a contar todo lo que sabe pero bajo ciertas condiciones [FOTOS]

Si bien afirmó que no quiere “ni acusar ni defender” a Alejandro Toledo, se mostró dispuesto a dar su versión pero bajo ciertas condiciones. El empresario Josef Maiman, vinculado junto al expresidente en el caso Odebrecht (y también Ecoteva), aseguró que explicará en su debido momento a las autoridades peruanas si la constructora brasileña coimeó o no al actual prófugo de la justicia.



“Estoy dispuesto a explicar todo lo que pasó, previo y actual. […] Dispuesto a decir todo lo que yo sé. Punto”, sostuvo Josef Maiman en una entrevista desde Israel con el periodista Gustavo Gorriti para IDL Reporteros, aunque precisó que no “con un gatillo en la cabeza, con cárcel preventiva y con dos juzgados distintos”, en relación a la orden de 18 meses de prisión preventiva que pesa en su contra.



Durante el diálogo, el empresario peruano-israelí evitó responder a varias consultas, insistiendo en que cuando tenga que testificar, lo hará, pues dar explicaciones ahora no le parecía prudente pero se mostró a favor que se unifiquen los casos Odebrecht y Ecoteva, “que haya una sola dirección”, ya que –según dijo– le es “cómodo de que haya una inmunidad que tendría que incluir a gente que trabaja conmigo”.



De otro lado, Josef Maiman comentó que con Alejandro Toledo tiene una amistad de 50 años, la cual se fortaleció cuando este último llegó a convertirse en presidente. “A mí me vacilaba ser amigo del rey. Te da casi todas las ventajas de la realeza sin las obligaciones ni los compromisos formales o de trabajo. Entonces era un vacilón”, dijo el empresario peruano-israelí.



Sin embargo, Josef Maiman precisó que su contacto con Alejandro Toledo se cortó después de que viajó al Perú para testificar la primera vez cuando se destapó el escándalo del caso Ecoteva y el expresidente “se fue alejando”, confirmando un alejamiento entre ambos y no ha hablado con él desde entonces. “Hoy día no tenemos relación alguna. Es una amistad de 50 años que se cortó”, confesó.



Josef Maiman mantiene desde abril una orden de prisión preventiva de 18 meses en el Perú por el caso Ecoteva. En dicha investigación, a Alejandro Toledo se le imputa el delito de lavado de activos por las millonarias compras inmobiliarias realizadas por su suegra Eva Fernenbug con dinero que provendría de presuntos actos de corrupción cuando fue presidente.



¿Cantará el examiguísimo del presidente de cumplirse las condiciones que pide? Solo el tiempo lo dirá.



Alejandro Toledo

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.