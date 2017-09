Alejandro Toledo sobre declaraciones de Josef Maiman: "Estoy procesando lo que dijo" [VIDEO]

Alejandro Toledo no podía creer lo que Josef Maiman había declarado a la agencia EFE. El exmandatario tuvo una breve conversación con Mónica Delta y manifestó que estaba procesando lo que dijo su examigo.



"Tuve una conversación de solo unos minutos (con Alejandro Toledo). Fue por interno. Me respondió él mismo el teléfono. Le preguntamos si quería una entrevista al aire y dijo que no y lo que dijo textualmente es que estaba procesando lo que acaba de declarar Josef Maiman”, Manifestó Mónica Delta.



La periodista también contó que se le preguntó a Alejandro Toledo si regresaría al Perú pero no tuvo una respuesta clara y Toledo solo le dio vueltas al tema. "No tuvo una respuesta clara", manifestó Mónica Delta.



Alejandro Toledo también manifestó que "cada uno es dueño de sus acciones y decisiones", tras ser consultado por las última declaraciones de Josef Maiman a la agencia EFE.



Amistad y enemistad



Como se recuerda, el empresario y multimillonario isralí- peruano, Josef Maiman fue entrevistado por la agencia EFE y opinó sobra la situación actual de Alejandro Toledo y su presunta participación como receptó de coimas millonarias.



El examigo de Alejandro Toledo también manifestó que se siente "utlizado". "Yo saqué el pecho por Toledo y me equivoqué", añadí Josef Maiman a la agencia EFE.



"Se me utilizó. Cometí el error de salir a ayudar a un amigo", dice Josef Maiman sobre su relación de amistad con Alejandro Toledo.



"Cuando surgen todos estos problemas, yo por momentos me siento una mezcla de desilusionado y un poquito utilizado. Y causó que las relaciones comiencen a estropearse", argumenta el empresario, quien repite que su intención en todo momento "fue tratar de ayudar al amigo", agrega Josef Maiman.



Maiman también se dio tiempo para aconsejar a Alejandro Toledo que se ponga a derecho con la justicia peruana. Josef Maiman manifestó que Toledo debería regresar a suelo peruano "con la garantía de que podrá defenderse desde su casa y no desde la cárcel".