¿Alejandro Toledo mató a Perú Posible con Caso Lava Jato?

José León Rivera, excongresita y dirigente de la Perú Posible, manifiesta que acusaciones contra Alejandro Toledo terminarán con quitar del mapa a Perú Posible. ¿Será verdad?



La última chakana



José León Rivera reveló en una entrevista a Perú.21 que le sorprendió por completo las revelaciones de soborno contra expresidente Alejandro Toledo. "Nosotros que somos del partido y que siempre habíamos pensado que, al margen de los defectos que tenía el presidente, como ser impuntual y otros, no habíamos esperado jamás que se iban a dar estas revelaciones. En lo personal, ha sido muy desagradable porque soy uno de los que se ha quedado hasta el final", declaró.



En otra línea de la entrevista, José León Rivera manifiesta que siempre exigió justicia y que se actúe siempre con imparcialidad y pruebas. "Siempre decía que el día que se me demuestre alguna prueba seré el primero en levantar el dedo acusador. Hoy, con todas estas evidencias, estoy saliendo a pedirle al presidente Toledo que retorne, le pida perdón al país y asuma su responsabilidad", sentencia el excongresista.



José León Rivera manifestó que Alejandro Toledo haría mal si se quedara refugiado en Israel. "Lo único que va a alargar es el sufrimiento porque no hay para estos casos autoridades dispuestas a proteger a quienes están sometidos a este tipo de investigaciones."



Sobre Perú Posible:



José León Rivera recordó que pudieron participar en la elecciones pasada porque no lograron alcanzar la valla. También manifestó que estas acusaciones contra Alejandro Toledo afectan también al partido Perú Posible. "Si las elecciones del año pasado dejaron al partido casi moribundo, con estas revelaciones Toledo le ha dado el tiro de gracia a Perú Posible".



El excongresista manifestó que Alejandro Toledo terminó de borrar a Perú Posible del mapa y ahora se encuentran en un proceso para recolectar firmas y poder reinscribir a Perú Posible. "¿Usted me daría su firma? Me mandaría a rodar. Sería iluso pensar que algún peruano va a confiarnos su firma. Ya Perú Posible está extinguido, no le queda espacio para recuperarse.", manifiesta

José León Rivera.



"Nos ha golpeado a quienes confiamos en Toledo", cuenta León Rivera al responder a la pregunta de los 20 millones de dólares que Odebrecht entregó al exmandatario.