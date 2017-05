Alejandro Toledo: "Me quieren desaparecer del cuadro para que no impida la próxima elección de Keiko Fujimori " [VIDEO]

Alejandro Toledo acusó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori de emprender una persecución política en su contra. El ex mandatario dice que Fujimori usa su mayoría en el Congreso para controlar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).



"Hoy día soy un perseguido político y me quieren desaparecer del cuadro para que no impida la próxima elección de Keiko Fujimori", manifestó Alejandro Toledo a EFE en reciente entrevista.



Alejandro Toledo explica que tanto Keiko Fujimori y Alberto Fujimori no lo perdonan con "bajarse" su régimen en el año 2000. El ex presidente manifestó que eso se suma al apoyo que él le brindó a Ollanta Humala en el 2011.



"Yo soy un obstáculo muy fuerte", y objetivo "de una revancha política, una persecución política que no tiene nombre", aseguró Alejandro Toledo, sobre el que pesa una orden de arresto y una petición de extradición a su país por supuesta aceptación de sobornos por valor de 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.



"¡A mí no me quieren juzgar, me quieren colgar!", afirma con indignación para justificar su permanencia en Estados Unidos desde que la justicia de Perú ordenó su arresto y, posteriormente, su extradición.



"Los nombramientos de los fiscales y de los jueces los hacen los que tienen el poder. Y los que están juzgando ahora son nombrados, premiados y prometidos de ser congresistas cuando viene la próxima elección", agregó Alejandro Toledo.



"Lo tiene arrinconado porque Keiko Fujimori tiene absoluta mayoría en el congreso de la República. Acaba de bajarse al ministro de Transporte y Comunicaciones, el ministro (Martín) Vizcarra que, por coincidencia, es también primer vicepresidente de la República".



