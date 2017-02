Alejandro Toledo: expresidente reclamaba a Odebrecht el 100% de la coima de 35 millones de dólares [VIDEO y FOTOS]

Alejandro Toledo quería el 100% de la coima pactada con la empresa brasileña Odebrecht. Dicho soborno era de 35 millones de dólares por la concesión de los tramos 2 y 3 de la obra Interoceánica Sur.



Según la investigaciones de Perú.21. La disposición judicial de allanamiento a la casa de Alejandro Toledo arrojó que Odebrecht solo le entregó 20 millones exmandatario. La empresa brasileña no le entregó los 15 millones restantes porque Toledo no cumplió con parte del acuerdo.



¿Y los 15 "milloncitos" ?



Alejandro Toledo no recibió los 15 millones restantes de Odebrecht porque el exmantario no hizo que la empresa ganara el proceso de selección. “Si es que el entonces presidente se encargaría de que los plazos no se posterguen”, cita el documento.



Otro punto fue que se modificarían las cláusulas de las bases de licitación para favorecer por completo a Odebrecht y dificultar o impedir la participación de otras firmas. Alejandro Toledo no cumplió con este petición y la empresa brasileña no le completó el pago. “Toledo quería que Odebrecht ganase la licitación”, se puede leer en el documento.



Los documentos también indican que Alejandro Toledo siguió presionando a Odebrecht para que se le pague la coima por completo. “Ante el retraso de los pagos de Odebrecht, Barata fue convocado a la casa del ex presidente en Camacho (La Molina) con la finalidad de presionarlo para la continuidad de los pagos”, se puede leer en los papeles.



Cuando Odebrecht "ganó" la concesión, la empresa brasileña comenzó a realizar pagos ilícitos a Alejandro Toledo en forma escalonada - para no levantar mucho polvo - desde el 2006 hasta el 2010. La suma de la coima fueron de un valor de 20 millones de dólares.



¿Cómo era el pago?



Los buenos amigos. Los pagos de Odebrecht para Alejandro Toledo se hacía con recursos no contabilizados que se encontraban en cuentas off shore mediante transferencia bancarias en el exterior para compañías del grupo empresarial israelí Josef Maiman.



Como se recuerda, la Fiscalía detectó el depósito de 11 millones de dólares en cuenta de Josef Maiman en el Citibank y en el Barclays Bank PLC de Londres.