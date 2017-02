Alejandro Toledo sí tiene orden de captura internacional, asegura el ministro Carlos Basombrío [VIDEO]

Preocupado. Así se mostró el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien desmintió la versión de un conocido diario que señala en su edición de hoy que el expresidente Alejandro Toledo, investigado por presuntamente recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, no tiene orden de captura internacional.



En diálogo con RPP, el ministro Carlos Basombrío dijo que esta información difundida en portada por dicho medio puede “llevar a confusión” a la opinión pública y generar una “visión distorsionada” de lo que ha ocurrido en el caso del prófugo expresidente, que señalan trataría de huír hacia Israel.



Primero, el titular del Interior explicó que el juez Richard Concepción Carhuancho estableció el pasado jueves 9 de febrero la detención preventiva del exmandatario por 18 meses, para ser juzgado por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, solicitando, en el mismo acto una orden de captura nacional e internacional.



A las 11:10 p.m. de ese mismo día, el juez Concepción Carhuancho envió a la Interpol Perú la solicitud para que ponga la alerta roja solicitando la orden de captura internacional de Alejandro Toledo y aproximadamente a las 11:30 fue recibida por la sede mundial del organismo, ubicada en Lyon, Francia.



“A las 00:10 a.m. del viernes, o sea 40 minutos después, ellos acusaron recibo de ella y la mandó a sus oficinas jurídicas como hace con todas las órdenes del mundo y allí nosotros hemos tenido una constante comunicación explicándoles la urgencia del tema, que esto no podía ser tratado como cualquiera y lo conseguimos”, explicó.







“El viernes hacia la 1 de la tarde ya estaba la alerta roja mundial. Entonces este titular a mi juicio, por error estoy seguro, transmite a la opinión pública de que esto no ocurrió, atribuyéndole además implícitamente al Gobierno una actitud cómplice con este personaje”, añadió Carlos Basombrío.



En la mañana del viernes, señala el ministro del Interior, Alejandro Toledo fue incluido en el sistema de recompensas, ofreciendo 100 mil soles por información que lleve a su ubicación y captura. Asimismo, hacia las 2:00 p.m. Interpol dio la alerta roja mundial en los 190 países que son parte de ella de que el expresidente estaba siendo requerido por la justicia peruana.



“Esta alerta roja no es una orden de captura”, precisó Carlos Basombrío,que dijo que cada país del mundo es soberano para tomar sus propias decisiones de capturar o no a una persona que está en su territorio. En el caso de Estados Unidos, donde probablemente se encontraría el exmandatario, el Perú solicitó y obtuvo la buena voluntad y la colaboración de sus autoridades.



Hasta la fecha, sin embargo, por razones de procedimiento, los jueces de Estados Unidos no han autorizado la captura en su territorio de Alejandro Toledo pero el ministro Carlos Basombrío estima que para el lunes este tema debe estar resuelto, ya que “este requisitoriado de la justicia” –en clara alusión al expresidente– “puede escaparse a cualquier lugar”.



“El Gobierno tiene una profunda convicción de que caiga quien caiga todos van a ser detenidos y tratados con las mismas varas que la justicia pida”, aseguró el titular del Interior, al tiempo que aseguró que usarán cualquier modalidad que nos permita la ley para tratar de impedir algo que –a su juicio– “es una ofensa a la dignidad del país”.





