Director Senior de Relaciones con los Medios de la Universidad de Stanford, Ernest Miranda, manifestó que la institución educativa suspenderá a Alejandro Toledo si fuese capturado.



“Stanford consagra el derecho de toda persona al debido proceso. En caso exista una detención, su condición de profesor visitante sería suspendida hasta el resultado de un juicio o proceso judicial”, indicó Ernest Miranda, Director Senior de Relaciones con los Medios de la Universidad de Stanford.



Ernest Miranda indicó que Alejandro Toledo no tiene un sueldo de la Universidad de Stanford y que solo visita la institución para usar sus instalaciones para la elaboración de un libro sobre la educación el Latino América.



“Alejandro Toledo ha sido profesor visitante de la universidad de Stanford. Él no es un trabajador ni profesor. Él no ha enseñado ni ha realizado trabajos en Stanford”, sentenció Ernest Miranda.