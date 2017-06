Se la juega al todo o nada. Tras solicitar al Congreso que someta a votación la cuestión de confianza que planteó el último viernes, Alfredo Thorne aseguró que si no la recibe “dará inmediatamente un paso al costado” de su cargo como titular del Ministerio de Economía y Finanzas.



“El viernes me presenté en el Congreso para aclarar cualquier duda o cuestionamiento sobre mi conducta. Respondí con la verdad y afirmé que para permanecer en el cargo requiero constitucionalmente de la confianza del Congreso”, dijo Alfredo Thorne en un breve video publicado en redes sociales.



“Hoy he enviado un oficio a la presidente del Congreso para solicitar que se vote en el pleno esta cuestión de confianza presentada el día viernes. El Perú no puede parar. Tenemos que avanzar en resolver los problemas de los ciudadanos”, añadió Alfredo Thorne, que espera que su pedido se resuelva pronto.



Mensaje del ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne

“Yo acepté el cargo de ministro de Economía y Finanzas para dedicarme a impulsar la creación de empleo y prosperidad de las familias peruanas. No podemos crear incertidumbre en la economía mientras se le pide la renuncia al ministro o se le amenaza con una censura”, indicó Alfredo Thorne.



“El Perú tiene muchos desafíos urgentes. Es tiempo de enfrentarlos unidos”, finalizó su alocución el ministro, cuyo pedido ha sido catalogado como un “tremendo error político” por parte de la oposición ya que rechazan de plano la cuestión de confianza y “tendrá que irse a su casa”.

