Ana Jara despide a su madre en cementerio en Ica [VIDEO y FOTOS]

Hoy fueron sepultado los restos de la madre de Ana Jara en el cementerio Parque del Recuerdo en Ica. Yolanda Velásquez Carrión,, madre de la ex ministra, falleció hace unos días en el Hospital Edgardo Rebagliati por una presunta negligencia médica.



Como se recuerda, fueron diversas personalidades las que acudieron al velorio del Hospital Edgardo Rebagliati. El fallecimiento de la madre de Ana Jara se encuentra aun en investigación.



Mauricio Mulder, Anel Townsend, Magaly Medina, entre otras personalidades, acudieron al velorio de la madre de la ex ministra Ana Jara.



Gremio médico se pronuncia por caso de madre de Ana Jara

También se recuerda que al velorio llegó un arreglo floral con los nombres del ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, con quienes trabajó en el anterior gobierno de turno.



El cuerpo de Yolanda Velásquez Carrión, madre de la ex ministra, fue trasladado a Ica para ser enterrado en el cementerio Parque del Recuerdo de Ica.



La denuncia



Ana Jara denunció que su madre, Yolanda Velásquez Carrión, falleció por falta de atención. La madre de la la ex ministra llegó de emergencia desde Ica, en una ambulancia del seguro social.