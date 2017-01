¿Por qué el Apra es el más golpeado por arrestos del escándalo de Odebrecht? Aldo Mariátegui lo explica [VIDEO y FOTOS]

“La pita se rompe por el lado más débil”. Esa fue la defensa que el exfuncionario Edwin Luyo esbozó tras convertirse en el primer arrestado en el Perú por el escándalo de las coimas entregadas por Odebrecht para obtener licitaciones en nuestro país.



Este tema no podía ser ajeno para Aldo Mariátegui, quien en su columna de hoy señala que el Partido Aprista Peruano (Apra) es el más golpeado con esta situación por dos razones que explica fiel a su estilo.



“Va a ser muy difícil que el gran público crea que Alan García y el aparato partidario no tuvieron nada que ver con la corrupción en el Tren Eléctrico, por más que no se hallase nada en contra suya”, señala Aldo Mariátegui en su columna publicada hoy en Perú21.



Hay que precisar que el pasado fin de semana el expresidente Alan García felicitó al Ministerio Público por el arresto de Edwin Luyo y calificó de “ratas” a quienes hayan recibido sobornos de la empresa brasileña.



“Con esto de que haya caído un viceministro suyo y su mano derecha, el Apra perdería políticamente a Cornejo, el único paladín de recambio disponible para resucitar electoralmente al partido”, añade Aldo Mariátegui en su columna.



Si bien se descubrió que el exviceministro Jorge Cuba abandonó el país en diciembre pasado, antes que estallara todo este escándalo, la Fiscalía de la Nación solicitará su orden de captura internacional y el Ministerio del Interior evalúa ofrecer una recompensa por él.



la columna de hoy de Aldo Mariátegui publicada en Perú21 titulada "Baja sensible para el Apra".

