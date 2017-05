¿Quién controla al contralor? Cuarto Poder difundió un audio donde se oye a Edgar Alarcón pedirle a un auditor de la Contraloría General de la República que retire una denuncia contra él por las sospechosas y millonarias compras de vehículos de lujo que realizó en los últimos años.



“¿Qué pasaría si es que retiras la denuncia del Congreso? (...) Piénsalo, Walter. No quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. Entonces, por la amistad que tenemos te digo piénsalo, nada más te digo”, le dice Edgar Alarcón al auditor Walter Grados.



Grados Aliaga es abogado y auditor de la Contraloría General de la República y en agosto del 2016, denunció al titular de la institución ante la presidenta del Congreso, Luz Salgado, y la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista fujimorista Héctor Becerril.



Según la acusación de Walter Grados, Edgar Alarcón adquirió, entre 2013 y 2015, cuando se desempeñaba en el cargo de vicecontralor, nueve autos por un total de US$182,550, los cuales no fueron declarados a pesar de que debió hacerlo como funcionario.



Cuando el titular de la Contraloría General de la República se enteró de la denuncia, citó al auditor a su despacho y –según dijo Walter Aliaga– “llegó al extremo de solicitarme que retire la denuncia”. “Como el señor contralor me citó, yo grabé mi conversación”, dijo.



En su defensa, Edgar Alarcón señaló que su patrimonio ha seguido siendo el mismo –como ha indicado en sus declaraciones juradas– porque el dinero por las operaciones compra-venta de los vehículos “es irrisorio” y “fácilmente” se podía consumir en “gastos corrientes”.



Pero, ¿qué ocurrió con la denuncia? Pues esta fue derivada por la Mesa Directiva del Congreso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que encabeza la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta, y no a la Comisión de Fiscalización, según precisa el reportaje de Cuarto Poder.



Como la acusación contra Edgar Alarcón corresponde a su período como vicecontralor, los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso indicaron que no procedía ver la denuncia en el mencionado grupo parlamentario.



Contralor Alarcón pidió a auditor que retire denuncia por compra de vehículos

Consultada al respecto, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, aseguró en entrevista con Cuarto Poder que la denuncia al contralor Edgar Alarcón fue declarada improcedente por unanimidad debido a un tema de forma y no de fondo.



La también legisladora de Fuerza Popular precisó que la acusación contra Edgar Alarcón ha sido derivada ahora a la Comisión Permanente del Congreso y que por tratarse del contralor tiene derecho de antejuicio. “No hay afán de proteger a nadie”, agregó Luz Salgado.

¡Contralor cuestionado! Luz Salgado responde a denuncia contra Edgar Alarcón

