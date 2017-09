Yesenia Ponce revela que Keiko Fujimori buscaba beneficiarse políticamente del proyecto Chinecas [VIDEO]

¡Tremendo! Audio revelado por Cuarto Poder demostraría que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría intentado paralizar todos los esfuerzos de sus parlamentarios de la región Áncash para sacar adelante el proyecto Chinecas.



Chinecas es una proyecto de irrigación postergado por más de 20 años. En el audio se puede escuchar la voz de la congresista fujimorista Yesenia Ponce.



La información manifiesta que el audio ya se encuentra en poder de la Fiscalía de la región Áncash. En el track difundido por Cuarto Poder se puede escuchar a la congresista Fujimorista quejándose de los celos dentro de Fuerza Popular.



Yesenia Ponce también habla de una reunión que sostuvo con Keiko Fujimori donde la lideresa de Fuerza Popular le pide que no presentar al Congreso el destrabe del proyecto Chinecas para convertirlo en mérito del futuro gobierno naranja del 2021.



"Me llama a su despacho, a una reunión, y me dice Keiko: '¿Yesenia, vamos a ayudar al Ejecutivo?, ¿le vamos a solucionar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro. ¿Por qué le vamos ayudar al Ejecutivo con este proyecto?' Allí me quedé fría. Muy buen proyecto, pero no es el momento", dice Yesenia Ponce en el audio difundido por Cuarto Poder.



La información dice que el audio mostrado en Cuarto Poder habría sido grabado en inicio del 2017 en el ámbito íntimo de la congresista Yesenia Ponce.



"Ahora tenemos que ser leales a nuestro partido y si a nuestro partido políticamente no le gusta, o no está de acuerdo, o ese proyecto tiene que beneficiar al Ejecutivo, no va Yesenia. No me interesa así se perjudiquen diez mil, cien mil personas. ¡No va! ", cuenta Yesenia Ponce sobre la reunión que sostuvo con Keiko Fujimori.

Fuerza Popular