Belaunde Lossio hunde a Ollanta Humala [VIDEO]

En el penal ‘Ancón I’, donde está recluido, el exasesor presidencial Martín Belaunde Lossio, confirmó que Nadine Heredia recibió US$ 700 mil de la constructora brasileña OAS. Agregó que en el 2009 les entregó otros US$ 300 mil destinados, supuestamente, para gastos de campaña.



Ante la Comisión Lava Jato, el recluso agregó que “Heredia era la que actuaba a favor de la firma brasileña para presionar o favorecer con algunas licitaciones”.



La congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) precisó que el empresario dijo que el dinero se le entregó a la exprimera dama a través de contratos ficticios a nombre de su amiga Rocío Calderón, pero quienes lo manejaban eran ella y su hermano Ilan.

Se informó que Belaude Lossio dijo que los otros US$ 400 también fueron de la empresa OAS.



CAMPAÑA



Por su parte, el congresista Jorge Castro (Frente Amplio), sostuvo que Belaunde Lossio no pudo confirmar si el dinero que OAS habría aportado al Partido Nacionalista se gastó para la campaña electoral de Ollanta Humala en el 2011 o si fue utilizado para temas personales. (M.Beteta)

Martín Belaunde Lossio dice que contrató a Nadine Heredia para ayudarla, no por su brillantez