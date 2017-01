Carlos Moreno, exasesor de PPK del 'negociazo', volvió al hospital Loayza y asegura que nunca fue despedido [FOTOS]

¿Se acuerdan de Carlos Moreno, el exasesor presidencial en temas de salud de Pedro Pablo Kuczynski implicado en los llamados audios del ‘negociazo’? Pues bien, el médico volvió a trabajar en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza desde hace una semana.



En declaraciones que él mismo dio al diario Exitosa, Carlos Moreno negó haber sido despedido –tal como señaló en su momento la ministra de Salud, Patricia García- y aseguró que, al no tener una sentencia, nada le impide retomar sus labores.



“Desde hace tres años me debían vacaciones y, en octubre, las solicité. Retorné hace una semana y he vuelto a ocupar el cargo que tenía antes de ser jefe. Soy ahora médico asistente del Servicio de Gastroenterología”, señaló Carlos Moreno.



Consultado sobre si piensa renunciar a su actual cargo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, el exasesor presidencial de Pedro Pablo Kuczynski dijo que nadie le ha pedido aquello ni piensa hacerlo porque tiene su “derecho a trabajar”.



En octubre del 2016, Carlos Moreno se convirtió en protagonista del primer caso de corrupción del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tras la aparición de dos audios en los que comentaba sobre supuestos hechos delictivos en torno al Seguro Integral de Salud y sus convenios con clínicas privadas.

QUE NO SE TE PASE