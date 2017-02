Caso Obdebrecht: Sistema Nacional Anticorrupción se estrena con investigación a empresa brasileña [VIDEO]

Este 1 de abril comienzan las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción y el primer caso que investigarán será el tema relacionado a los sobornos de Odebrecht.



Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, manifestó lo siguiente: “Los procesos que ve la Sala Penal Nacional serán transferidos al Sistema Nacional de Justicia Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, como el caso Odebrecht, que será el primero, y los jueces estaremos a la altura de lo que el país demanda: impartir justicia”.



El Sistema Nacional Anticorrupción estará conformado por 14 jueces que se encargarán de los procesos penales por delitos de corrupción de funcionarios públicos. ¡Agárrense!



Duberlí Rodríguez también contó que la Sala Penal Nacional no desaparecerá, sino que se delimitarán las funciones que tiene. “Los jueces que formarán parte del sistema anticorrupción son personas idóneas, seleccionadas con rigurosidad. No los estamos llamando por amistad, sino por su ejecutoria de vida profesional en la judicatura, y no tienen sanciones en Ocma ni una mala imagen”, Sentenció Duberlí Rodríguez.