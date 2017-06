Edgar Alarcón sigue en el ojo de la tormenta. A la denuncia por la irregular compra de vehículos cuando era vicecontralor, la jugosa liquidación otorgada a una excolaboradora muy cercana a él y su enfrentamiento con el ministro Alfredo Thorne, el contralor ahora es acusado de plagiar -mismo César Acuña- documentos de capacitación de su institución para obtener su título profesional como contador público en el 2000.



La República informa que el documento con el que Edgar Alarcón se graduó de la Universidad Nacional San Agustín, en Arequipa, “ha sido clasificado como monografía, pero no cumple con los requisitos mínimos de un trabajo académico”, ya que se trata de un manual instructivo sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) que por aquellos años estaba en etapa de implementación en el sistema de finanzas del Estado peruano.



La monografía, a la que denominó como ‘Trabajo de Investigación’ para optar al título profesional, “contiene párrafos que son copia fiel de otros documentos con los que fue capacitado, en agosto de 1998, como alumno de la Escuela Nacional de Control”, un año después de haber ingresado a trabajar en la Contraloría General de la República como analista técnico financiero sin ningún grado o título académico.



Si bien muestra una carrera meteórica dentro de la Contraloría General de la República, el récord académico y profesional de Edgar Alarcón es “modesto”. En 1998 obtuvo su bachillerato y dos años después consiguió su título profesional en la Universidad Nacional San Agustín, el cual en pocos meses le permitió alcanzar la Gerencia de Finanzas de la institución que ahora encabeza, informó La República.



Edgar Alarcón, controvertido contralor.

La monografía de 220 páginas de “autoría” de Edgar Alarcón se basaba en una manual instructivo sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Sin embargo, dicho documento no cumple con las exigencias mínimas de un trabajo académico ya que no cuenta con ningún pie de página, cita textual o referencia, además de que en ninguna parte del mismo se desarrolla el tema de la aplicación del SIAF para el caso peruano, pese a llevarlo en el título.



Los docentes que lo recuerdan, y que prefirieron mantener su nombre en reserva, señalaron a La República que el actual contralor Edgar Alarcón “era un alumno común y corriente”. No destacó por sus notas ni por alguna actividad en especial ya que su primer y único grado académico, de bachiller, lo obtuvo en 1998 bajo la modalidad de bachillerato automático, “según la ley universitaria vigente”, como reza en su diploma.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.