Cipriani a PPK: "No podemos decir ‘se me escapó’ o como decía el presidente ayer, ‘metí la pata’"

Durante su programa ‘Diálogo de fe’, el cardenal Juan Luis Cipriani se refirió al encuentro que tuvieron el mandatario Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asegurando que hubo deseos de entenderse y respeto. Sin embargo, aprovechó para ‘jalarle las orejas’ al jefe de Estado.





“Yo creo que las palabras son importantes. No podemos decir ‘se me escapó’ o como decía el presidente ayer, ‘metí la pata’. No se puede meter la pata haciendo ironía o broma contra otro. En política, hay que respetar las formas. Cuando el protocolo de las formas no se respeta, se generan divisiones”, precisó.



Del mismo modo, Juan Luis Cipriani cuestionó que ‘algunos’ estén buscando generar divisiones tras ese encuentro. En ese sentido, recomendó cuidar las palabras cuando se dirijan a los poderes del Estado, pues no cabe hacerlo de manera peyorativa.



MANDA SALUDOS



Por otra parte, Kuczynski difundió un video en las redes sociales, donde envía saludos por Navidad y Año Nuevo a todos los peruanos: “Mi mensaje es respeto a todos, el año que viene es el de la paz, cumplamos nuestro deber y disfruten de estas fiestas”.

También recomendó que si van a beber, no manejen, y que no jueguen con pirotécnicos ni cohetones, que son peligrosos.