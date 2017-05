¡El Congreso está que quema! Lourdes Alcorta y Yonhy Lescano protagonizaron candente cruce de palabras [VIDEO]

El Congreso vuelve a hacer noticia pero por los motivos equivocados. Los legisladores Lourdes Alcorta (Fuerza Popular) y Yonhy Lescano (Acción Popular) protagonizaron un acalorado cruce de palabras durante una sesión de la Comisión de Constitución.



El intercambio de palabras entre los congresistas se originó durante el debate de las conclusiones de la subcomisión especial encargada de la reforma electoral y que está presidida por la fujimorista Patricia Donayre.



“Cómo es posible que, con su experiencia, el congresista (Yonhy) Lescano no sepa que un grupo de trabajo no puede emitir un predictamen sino un informe final. Este congresista que ni sabe lo que es el VRAEM”, dijo la congresista Lourdes Alcorta.



Yonhy Lescano respondió diciendo que él no es un tránsfuga y que no tolerará “los ataques del fujimorismo”, además de soltar la pregunta de si Fuerza Popular se cree dueña del Congreso y que tienen más derechos que cualquier legislador solo porque son mayoría.



“Tratan de agredir no solo en los debates, sino en las redes sociales ¿qué se han creído? De qué partido salen los insultos, de un partido lleno de corrupción, de violación de los derechos humanos”, dijo Yonhy Lescano.



Comisión de Constitución debate aprobación de informe final de la Reforma Electoral

“No estoy diciendo nada falso. Que se ubiquen. (…) Hay parlamentarios del fujimorismo que me tratan de atacar. Yo no soy un ladrón, no soy un tránsfuga, ni un lavador de dinero. Basta”, añadió el legislador de Acción Popular.



El enfrentamiento verbal entre Lourdes Alcorta y Yonhy Lescano motivó que el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres (Fuerza Popular), apague el micrófono y le pida que tenga cuidado con sus palabras.



Como Lescano seguía hablando, el fujimorista Héctor Becerril intentó intervenir en la polémica con un “no le voy a permitir…” en defensa de su colega de bancada pero la réplica de Lourdes Alcorta llegó poco después, recordándole a Yonhy Lescano su pasado político.



“Voy a tratar de obviar los comentarios del señor Lescano. Yo no lo he insultado, en lo absoluto. (…) El único partido en el que he estado y he militado en mi vida ha sido el Partido Popular Cristiano. Así de claro”, dijo Lourdes Alcorta.



“No quiero retomar la vida pasada de (Yonhy) Lescano en sus asociaciones con Gana Perú y con el expresidente (Alejandro) Toledo. (…) Lamento lo sucedido, pero cada cosa en su sitio”, recalcó la parlamentaria fujimorista.

