Congreso rechaza viaje de PPK [VIDEO]

El Pleno del Congreso dejó en suspenso el viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski a Nueva York (Estados Unidos) y el Vaticano. Las bancadas de Fuerza Popular y Frente Amplio calificaron de ‘inoportuna’ la salida del jefe de Estado cuando el país enfrenta una huelga de maestros aún no resuelta.



“Tenemos un presidente que no gobierna, que está ausente, que solo trabaja a medio tiempo y que no se conecta con la realidad”, expresó el legislador fujimorista Héctor Becerril.



Desde el oficialismo, Alberto de Belaunde indicó que ‘Kuczynski jamás pidió 500 días de licencia (como hizo Keiko Fujimori cuando era congresista)’.



Juan Sheput agregó que el presidente que más se ausentó del país fue Alberto Fujimori, porque “otra persona era la que en la práctica dirigía el Estado: Vladimiro Montesinos”.



Al final, por 69 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones, la solicitud para el periplo presidencial pasó a un cuarto intermedio. Se verá en estos días. (J.Salazar)