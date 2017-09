Daniel Salaverry: "Pediremos a Yesenia Ponce una rectificación pública" [VIDEO]

Daniel Salaverry manifestó el día de hoy que Fuerza Popular tendrá una reunión esta noche para poder escuchar todo lo que tenga que decir Yesenia Ponce sobre los audios difundidos por Cuarto Poder donde cuenta la actitud de Keiko Fujimori hacia el Gobierno y el proyecto Chinecas.



También manifestó que Yesenia Ponce tendrá que explicar todas su expresiones sobre Keiko Fujimori le trasmitió para no presentar un proyecto que seria de beneficio al Ejecutivo.



"Obviamente, va a tener que aclarar primero al interno de la bancada si se fue de boca, si quiso jactarse de algo, si quiso confundir a su interlocutor, porque no sabemos con quién estaba conversando; y luego de estas explicaciones sí, obviamente, pediremos una rectificación pública”, indicó Daniel Salaverry.



Como se recuerda, Yesenia Ponce reveló que Keiko Fujimori buscaba beneficiarse políticamente del proyecto Chinecas y presentarlo para un futuro gobierno de Fuerza Popular en las elección del 2021.



"Ahora tenemos que ser leal a nuestro partido. Y si a nuestro partido políticamente no le gusta o no está de acuerdo o ese proyecto beneficia al Ejecutivo, no va. No me interesa, así se perjudiquen diez mil o cien mil personas ¡no va!”, cuenta Yesenia Ponce sobre supuesta reunión que sostuvo con Keiko Fujimori.



Fuerza Popular