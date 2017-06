Edgar Alarcón asegura que autos comprados son para su uso personal [VIDEO]

“Si el Congreso aprueba la destitución, me tengo que someter”, expresó el contralor Edgar Alarcón ante la comisión que evalúa los pedidos de remoción en su contra. Sobre los carros que ha comprado, dijo que son ‘de uso personal de la casa’ y que los han ido renovando en una práctica familiar ‘para mantener vigente el parque automotor’.

Respecto a la denuncia del auditor Walter Grados, de que no había declarado cuatro bienes inmuebles, Edgar Alarcón afirmó: “Es mentira... Nunca he ocultado ni evadido presentar la declaración jurada”.

“Yo no he ejercido actividad lucrativa, he hecho una renovación de vehículos familiares. Vendí un terreno, pero por necesidad y problemas”, afirmó Edgar Alarcón.

‘NO GRABÉ’



En otro momento, Edgar Alarcón negó haber grabado al ministro de Economía, Alfredo Thorne, cuando hablaban del aeropuerto de Chinchero (Cusco) y del presupuesto de la Contraloría. “Yo no lo hice, no es mi práctica”, manifestó tajantemente.



Asimismo, Edgar Alarcón rechazó tener afinidad con Fuerza Popular. “No estoy jugando en pared con el fujimorismo ni con ningún partido político. No soy político, soy técnico”, puntualizó.