Edgar Alarcón asegura que premier y exministros lo presionaron con tema Chinchero [VIDEO]

El contralor Edgar Alarcón reiteró que fue presionado por el Gobierno para emitir un informe a favor del aeropuerto de Chinchero (Cusco), pero al nombre del exministro de Economía, Alfredo Thorne, agregó los del premier Fernando Zavala y del extitular de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.

Edgar Alarcón indicó que en la primera semana de mayo fue citado por Zavala y que en la reunión estaban Thorne y Vizcarra.



“Me insistieron sobre la importancia de Chinchero, me sentí presionado. Si me preguntan por qué no denuncié, fue porque era mi palabra contra la de ellos. Ojalá (hubiera un audio) para que se demuestre”, dijo Edgar Alarcón.

INVOLUCRADOS



De otro lado, Edgar Alarcón informó que los ministros Marilú Martens (Educación) y Edmer Trujillo (Vivienda) están involucrados en la irregular compra de más de 69 mil computadoras. Añadió que esta investigación ya pasó al Ministerio Público.



Edgar Alarcón también manifestó que existe una campaña que busca desacreditarlo para sacarlo del cargo y que está operando a través de denuncias en su contra que ‘no tienen sustento’.

Edgar Alarcón: " Fernando Zavala, Alfredo Thorne y Martín Vizcarra me presionaron".

EDGAR ALARCÓN ES ACUSADO DE



Obtención fraudulenta de su título de contador.



Plagio en su tesis para obtener título.



Pago irregular de liquidación a una trabajadora.



Extraña compra de terrenos en Arequipa.



No presentar declaraciones de bienes y rentas.