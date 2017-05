Edgar Alarcón descarta renunciar a la Contraloría y se allana a investigaciones por denuncia de compra de autos [VIDEO]

No piensa renunciar al cargo. El contralor Edgar Alarcón aseguró que no cometió ninguna irregularidad en torno a una denuncia relacionada con la compra de vehículos que hizo con sus hijos en un periodo durante su tiempo como vicecontralor.



“No voy a renunciar de ninguna manera, no voy a renunciar, yo en este caso me someto al Congreso, a las investigaciones que crean conveniente, lo tengo clarísimo, no he cometido ningún hecho irregular”, expresó en radio Exitosa.



Asimismo, Edgar Alarcón dijo que no hubo nada irregular en la comunicación que tuvo con el auditor Walter Grados de la Contraloría General de la República en torno a la denuncia que este último preparaba sobre la adquisición de noventa autos.



A juicio del contralor, en un procedimiento de auditoría, y como parte del debido proceso, correspondía que hiciera sus descargos y ese –afirmó– fue el tema de la conversación del audio difundido anoche por Cuarto Poder.



Para Edgar Alarcón, la denuncia guarda relación con la amenaza que recibió antes de presentar su informe sobre el proyecto del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, cuyo contrato y adenda quedó sin efecto.



PIDEN SU RENUNCIA

Desde las filas del oficialismo, en cambio, le sugirieron al contralor Edgar Alarcón dar un paso al costado antes de pasar por un proceso de destitución en el Congreso por una supuesta violación de la ley orgánica del mencionado organismo.



Carlos Bruce, vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Indicó que, según la normativa de la Contraloría, el vicecontralor está prohibido de ejercer actividad lucrativa, como la compra y venta de vehículos, hecho que Edgar Alarcón reconoció en un informe televisivo.



“Creo que, efectivamente, antes de pasar por este tortuoso proceso (de investigación en el Congreso) sugeriría al contralor que presente su renuncia”, manifestó Carlos Bruce en conferencia de prensa.



El legislador oficialista también precisó que el Congreso debe tomar acción para investigar a profundidad esta denuncia contra el contralor Edgar Alarcón y que, si se comprueban los hechos, debe promoverse su destitución.



“Es lo que le corresponde, espero que todas las bancadas apoyen esto por la salud del país, por la transparencia en los altos funcionarios del Estado”, agregó Carlos Bruce, al tiempo que dijo que deberá investigarse si tuvo otro tipo de actividades comerciales.

