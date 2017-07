La Embajada de Francia en Perú envió comunicado en Twitter para aclarar y desmentir que se verdad un pedido de asilo por parte del ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia.



"La Embajada de Francia en el Perú desmiente categóricamente las alegaciones publicadas en algunos medios relativas a una presunta solicitud de asilo en Francia por parte del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia", se puede ver el comunicado en la cuenta oficial de Twitter de la Embajada de Francia.



Como se recuerda, un diario local informó que la ex pareja presidencia habría "planeado" pedir el asilo a Francia antes que el juez Concepción distara sentencia de 18 meses de prisión preventiva. Ollanta Humala y Nadine Heredia se encuentran ya en prisión por ser acusados de recibir dinero para su campaña presidencial por parte de la empresa Odebrecht.



Comunicado de la Embajada de Francia en el Perú pic.twitter.com/Qn1kJl0Ec4 — La France au Pérou (@FrancePerou) 17 de julio de 2017

La información indica que Ollanta Humala y Nadine Heredia tenían planeado asistir a la ceremonia por el Día de Francia que se realizaría en la embajada.



Como se recuerda, Ulises Humala, hermano mayor de Ollanta Humala, señaló que su cuñada Nadine Heredia estuvo ‘perturbando el proceso’ cuando mintió en el tema de sus agendas.



Consideró que en noviembre del 2016, Nadine Heredia sí hubiera sido merecedora de la prisión preventiva, pero hoy ya no. Mucho menos su hermano.



“Ahora ya no (le corresponde) porque no he visto ningún elemento nuevo en el comportamiento de Nadine Heredia entre noviembre y ahora. Su trabajo en la FAO, pienso, que fue de favor, pero formalmente está ahí”, señaló el hermano de Ollanta Humala en RPP.