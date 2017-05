Alejandro Toledo en CNN: Exmandatario habló de Odebrecht, Ecoteva y más [VIDEO y FOTOS]

¡La entrevista que muchos esperan! CNN entrevistó al exmandatario Alejandro Toledo y todo la entrevista será emitida este domingo a las 7:00 p.m. hora peruana. Como se recuerda, fue el último jueves que parte de la entrevista causó gran revuelo en el ámbito de la política peruana.



Por su parte, CNN subió una fragmento de la entrevista con Alejandro Toledo. En la entrevista con Patricia Janiot, Toledo habla sobre lo que considera irregularidades en los procesos judiciales que pesan sobre él en el Perú.



En el reciente avance de CNN, Alejandro Toledo manifestó que no recibió ningún soborno por parte de la constructora brasileña Odebrecht. La defensa de Toledo nace de las acusaciones de Jorge Barata, ex-CEO de Odebrecht, que señala que la empresa entregó al expresidente la suma de 20 millones de dólares en coimas por el tema de la Interoceánica.



Alejandro Toledo manifestó que él no viene al Perú porque en Estados Unidos sí respetan las reglas y se cumplen. "No tengo ningún problema, porque sé que en este país la reglas se cumplen".



En otro pasaje de la entrevista a CNN, Alejandro Toledo manifestó que nunca había recibido algún soborno en su vida. “Nunca en mi vida he recibido 10 soles, ni un millón ni 20 millones", manifestó el exmandatario.

Antecedentes:



Sobre Alejandro Toledo pesa una orden de captura nacional e internacional, además de un pedido de prisión preventiva de 18 meses, por supuestamente haber recibido una coima de 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.



Facebook. Aunque tiene dos órdenes de captura en su contra, el expresidente Alejandro Toledo aún lleva su vida en Estados Unidos con toda normalidad. Esta semana fue captado jugando billar y en un lujoso hotel de Washington. Ahora, como si fuera poco, se dio el gusto de participar de una conferencia que se transmitió en vivo por Periscope y que compartió por redes sociales.