Félix Moreno saldrá en libertad tras revocación de orden de prisión por caso Odebretch [VIDEO]

¡Sale libre! El exgobernador del Callao Félix Moreno saldrá en libertad en las próximas horas debido a que la Primera Sala de Apelaciones penales que ve su caso decidió cambiarle la orden de prisión preventiva por el de comparecencia restringida, pero bajo estrictas medidas que deberá cumplir o de lo contrario volverá al penal Piedras .



Según informó Latina, Félix Moreno deberá pagar antes una caución al Estado de 100 mil soles, firmar en el Poder Judicial cada 30 días, no podrá moverse de su localidad y no tener ningún contacto con sus excolaboradores.



Hasta el momento no se sabe si Félix Moreno se acogió al beneficio de colaborador eficaz para obtener su libertar. El exgobernador del Callao estaba con orden de prisión preventiva por 18 meses acusado de recibir sobornos de parte de la empresa Odebretch.

Félix Moreno

En aquella ocasión Félix Moreno fue acusado de ofrecer a Odebretch la buena pro de la vía Costa Verde, tramo Callao, a cambió de US$4 millones.



Félix Moreno se encontraba purgando prisión en el penal de Piedras Gordas y hasta el último momento indicó que "no he recibido ningún dólar".