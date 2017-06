No dará un paso al costado ni lo piensa hacer. De manera categórica, el primer ministro Fernando Zavala negó en entrevista a Trome que vaya a renunciar al cargo que le confió el presidente Pedro Pablo Kuczynski, próximo a cumplirse el primer año de su gobierno.



“No estoy cansado, estoy muy activo. Hay que levantarse temprano todos los días, eso te da un poco de energía y hacer las cosas por todos los peruanos te ayuda a enfocarte. Estamos renovados y con ganas, así que seguimos adelante”, señaló el premier, una declaración que muchos de sus detractores no esperaban.



Entre los otros temas que abordó en su diálogo con Trome, Fernando Zavala aseguró que la reconstrucción del norte –región azotada hace unos meses por el fenómeno climático de El Niño Costero– va a impulsar el crecimiento de nuestra economía y que en julio próximo se mostrarán estos resultados.



“Ya hemos pasado revista a algunos temas interesantes y tenemos resultados, a pesar de que se han presentado dos efectos que no esperábamos: el caso Lava Jato, que ha afectado la inversión pública y la confianza, y también el tema de El Niño Costero”, agregó.



En otro momento, Fernando Zavala no cree que el fujimorismo busque la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski pero de lo que está seguro es que sí hay algunos congresistas que “mienten y difaman sin pruebas”.



“Y muchas veces se meten con la familia para llegar o afectar al premier, entonces eso creo que es parte de la política que no queremos”, añadió el presidente del Consejo de Ministros al ser consultado sobre lo que más le ha incomodado en este tiempo al frente del cargo.



Sobre sus ministros Alfredo Thorne (Economía y Finanzas) y Carlos Basombrío (Interior), Fernando Zavala les expresó su respaldo y aseguró que ambos están dispuestos a ir al Congreso a dar las explicaciones del caso en las recientes polémicas en las que se han visto envueltos.

