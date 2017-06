Guido Lombardi hizo esta fuerte advertencia a oposición si insiste en censurar a Alfredo Thorne [VIDEO]

Guido Lombardi no se calló nada ante la posible censura al ministro de Economía, Alfredo Thorne y lanzó una fuerte advertencia al Congreso a la vez que se mostró a favor de que plantee una cuestión de confianza por parte del gobierno.

"Habrá que confrontar a los abusadores que son mayoría en el Congreso... puede caer el gabinete entero y nombraremos uno en el que esté incluido Thorne en algún ministerio o en el premiarato para que lo censuren de nuevo, a ver si se atreven estos ganapanes a perder su quincena", declaró Guido Lombardi al referirse a la inminente moción de censura contra Alfredo Thorne por parte del fujimorismo.

Guido Lombardi no dejó las cosas ahí y advirtió que si el Congreso censura nuevamente al Gabinete en este caso, el presidente PPK podría proceder a cerrar el Parlamento y se podrían convocar nuevas elecciones para este poder del Estado.



"Eso es lo que yo voy a proponer. Me parece que la ciudadanía está exigiendo del Gobierno un gesto de firmeza (…) Si hay dos gabinetes censurados, esa es su prerrogativa constitucional, convocamos a elecciones y en seis meses tendremos otro Congreso", añadió Guido Lombardi sobre el caso Alfredo Thorne.



Guido Lombardi consideró que el pedido de confianza a Alfredo Thorne no agrandará la crisis política actual.



"Con ese argumento nos van a seguir golpeando y nosotros nos quedamos quietos para no agravar la crisis. Habrá que enfrentar a los abusadores que son mayoría en el Congreso", sostuvo Guido Lombardi.