Isaac Humala: "Siento una profunda decepción de Ollanta Humala" [VIDEOS]

El patriarca de la familia Humala, Isaac Humala, opinó sobre las recientes declaraciones de Jorge Barata a la Fiscalía peruana. En dichas declaraciones, Barata cuenta la empresa constructora Odebrecht habría financiado con 3 millones de dólares la campaña de Ollanta Humala en el 2011.



“Mi sentimiento es de una profunda decepción porque no pensé que un hijo traicionara de esta manera no solo al país, sino hasta a su papá, con el que no habla desde hace tres años”, sostuvo Isaac Humala en conversación con radio Exitosa.



Isaac Humala también manifestó que no podía negar que su hijo había recibido dinero de Odebrecht: “Él necesitaba urgentemente ese gasto y más ha gastado, igual que los demás han gastado… Yo me doy cuenta que estuvo en otro camino y sé dónde va a terminar”, sentenció.



NO LE SORPRENDE:



Isaac Humala, padre del exmandatario Ollanta Humala, manifestó también que "no le sorprende" que la empresa y partidos político tengan una relación en términos financieros en campañas electorales. "Es una costumbre", sostuvo el patriarca de lo Humala.

“No me sorprende porque en el Perú, desde el nacimiento de la República, siempre ha habido subvención y apoyo del extranjero para cualquier fin. Para las elecciones, en cuanto a lo que el Estado dispone por ley, las colaboraciones de los ciudadanos a su partido no alcanzan para el financiamiento real de ninguna campaña. Entonces, todos han tenido que ser auxiliados”, reflexionó Isaac Humala.



Isaac Humala también sostuvo que la "las empresas también quieren que el próximo gobierno las favorezca". "En todas las elecciones cualquier empresa grande ya le adelanta su favor, normalmente, a los 4 primeros y les dan proporcionalmente al puesto, como si fuera una carrera de caballos. Esto es una costumbre, siempre ha habido esto", sentenció el padre de Ollanta Humala.