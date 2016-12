¿Por qué la izquierda está muda respecto a las coimas de Odebrecht? Aldo Mariátegui te lo explica [VIDEO y FOTOS]

Las revelaciones de coimas de Odebrecht y otras constructoras brasileñas han empezado a salpicar incluso hasta expresidentes. Sin embargo, la “usualmente vocinglera izquierda peruana”, como la describe en su columna de hoy el polémico periodista y conductor de TV Aldo Mariátegui, permanece muda.



“Gente bulliciosa como Glave, Dammert, Mendoza, Nelson Manrique, etc… ni abren la boca al respecto. Tampoco vemos a Mónica Sánchez lavando banderas o a los pulpines haciendo su marchita”, señala Aldo Mariátegui en su columna, indicando que no le llama para nada la atención este “mutismo”, pues “existen serios indicios de que también nuestra izquierda va a ser alcanzada por estos escándalos”.



“¿No se acuerdan de cómo Odebrecht no solo le regaló un Cristo a Alan, sino también arena a Villarán para La Herradura? No olvidemos que la gestión edil de izquierda le adjudicó, sin competencia y por iniciativa privada, la concesión 'Rutas de Lima' (115 km) a Odebrecht, que llenará de suculentos peajes las entradas y salidas Panam-Norte, Panam-Sur y Ramiro Prialé de nuestra capital por 30 años y que los brasileños le han tenido que vender recientemente a un fondo de inversión canadiense”, recuerda Aldo Mariátegui en su columna.



“Otro lunar rojo a escudriñar será el contrato que la izquierda renegoció con la corrupta OAS para la ‘Línea Amarilla’, que amplió a 10 años más esa concesión y evitó crear un ramal más para el Metropolitano… Ya se reveló que tres empleados de OAS traían dinero negro a Lima (pegado con scotch) para sobornos y que varios de esos viajes fueron vísperas de la revocatoria. ¿Quién financió la campaña izquierdista contra la revocatoria? ¿Quién le pagó a Favre?”, se pregunta Aldo Mariátegui en su columna.



Aldo Mariátegui revela que Anel Townsend, otrora vocera por el NO en el proceso revocatorio a Susana Villarán, nunca nos dio una respuesta y tal vez ahora sería interesante que la congresista Marisa Glave, regidora izquierdista de la exalcaldesa de Lima, absuelva estas dudas.



