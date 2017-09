Javier Velásquez Quesquén: Comisión de Defensa trabaja proyecto con restricciones para terroristas [VIDEO]

El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén comunicó que en la Comisión de Defensa viene preparando un proyecto de ley a fin de establecer restricciones a personas que han cumplido condenas por el delito de terrorismo. También se indicó que este personas no podría dictar clases en alguna institución o participar en elecciones políticas.



"Estamos trabajando un proyecto de ley para establecer restricciones a todos aquellos que han sido condenados por delitos de terrorismo, por ejemplo, que no puedan dictar clases en aula, que no puedan participar en la función pública y lo que estamos revisando es que no puedan participar en elecciones políticas democráticas", manifestó el congresista Javier Velásquez Quesquén.



Reparaciones civiles. El congresista aprista también se manifestó sobre el pago de reparaciones civiles por parte de los condenados por terrorismo y cumplen sus condenas si haber efectuado el pago correspondiente al Estado. "Nos hemos dedicado a ver quiénes cumplieron la condena de terrorismo para ver qué hacen, pero lo que tenemos que hacer es una legislación como ha hecho la Sunat. Cuando hay un evasor tributario, lo primero que se hace es investigar a quien transfirió sus bienes para tratar de ocultarlos y no pagar sus obligaciones tributarias", manifestó Javier Velásquez Quesquén.



También se indicó que se debería de identificar qué terroristas han hecho transferencia de sus bienes para ponerlos a buen recaudo para poder cobrar el monto de la reparación civil.



"La inteligencia de las fuerzas policiales no solo debe estar orientada a investigar qué es lo que hacen sino a quiénes transfirieron el patrimonio que ilegalmente obtuvieron cuando eran terroristas", sentenció Javier Velásquez Quesquén.

Terrorismo