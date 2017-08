Julia Príncipe se presentó en el Congreso y lanzó duras críticas al gobierno [VIDEO]

La expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, se presentó ante la Comisión Lava Jato del Congreso, donde acusó al gobierno de ‘afectar la autonomía e independencia’ de los procuradores públicos.

“El Ejecutivo me ofreció autonomía e independencia y esto no se cumplió para nada. Fuimos del gabinete de lujo al de las penurias”, precisó. Asimismo, Julia Príncipe indicó que este régimen muestra ‘desinterés’ en la lucha contra la corrupción.



“¿Cómo es que el gobierno piensa luchar contra la corrupción y el crimen organizado? ¿No tenemos fundados motivos para sostener que no existen políticas de Estado ni estrategias?”, cuestionó Julia Príncipe.

PREMIER Y MINISTRA



Ante la Comisión Lava Jato también se presentaron el premier Fernando Zavala y la ministra Marisol Pérez Tello (Justicia). El primero dijo que la salida de Julia Príncipe y de la procuradora Katherine Ampuero fue porque se perdió la confianza en ellas.



Mientras que la titular de Justicia señaló que ella no quiso que Julia Príncipe deje su cargo, pero sí Ampuero, quien –aseguró- estaba realizando una mala labor profesional.

Julia Príncipe: "Del gabinete de lujo se pasó al de las penurias".

TOMA EN CUENTA



El primer ministro Fernando Zavala indicó que no hay manera de que Odebrecht pueda vender sus activos en el Perú.



La ministra Marisol Pérez Tello afirmó que el Estado ha retenido más de 10 millones de soles de las ventas de Odebrecht.