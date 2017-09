Karina Calmet arremete contra feministas por críticas a Idel Vexler con frase sobre su belleza [VIDEO]

La siempre polémica actrizKarina Calmet es una férrea defensora del ministro de Educación, Idel Vexler. Por esta razón, cuando cientos de feministas peruanas recriminaron al funcionario público por decirle hermosa y estampar un beso en la mejilla de la profesora Marilú Martens, la actriz no dudó en defenderlo.



Con el hashtag #MinistroFeminismoEs, cientos de feministas pretenden enseñarle al ministro de Educación que esas actitudes son machistas. Al respecto, Karina Calmet indica que la actitud de Idel Vexler hacia Marilú Martens no tiene nada de malo.



Karina Calmet utilizó el hashtag #MinistroFeminismoEs para twittear porque estaba en desacuerdo con las feministas. "A mí me dicen bonita a cada rato y lejos de estar acostumbrada... me encanta", escribió la actriz.



A mí me dicen bonita a cada rato y lejos de estar acostumbrada... me encanta! 😍😊😉 — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) 19 de septiembre de 2017

La actriz continuó con su defensa de Idel Vexler afirmando que no tiene nada de malo darle un beso en la mejilla y llamar hermosas a las mujeres. Karina Calmet considera que las feministas están desinformadas.



Karina Calmet también aprovechó para despotricar contra la puesta en escena de La Colorina en El Gran Show. "No es acoso. #MinistroMachismoEs más bien, las personas que hacen este TT se habrán dado cuenta que algunas señoras en tv, el Sábado", escribió la actriz.



Calmet también dijo que la presentación de Colorina en El Gran Show fue una glorificación de la prostitución. "La novela mexicana trascendió en un horario para mayores y tocado no la prudencia que merece. No se bromea poniendo a la mujer cual objeto", indicó la actriz en Twitter.

3- #MinistroMachismoEs 👈🏻 glorificaron la prostitución,en un musical,mientras se reían cuando Sheyla Rojas decía que sería la "carne fresca" — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) 20 de septiembre de 2017