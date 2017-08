Levantarían secreto bancario de Keiko Fujimori [VIDEO]

El levantamiento del secreto bancario a Keiko Fujimori, en el marco de la investigación por las agendas de Marcelo Odebrecht, donde se menciona una supuesta entrega de dinero, solicitaría la Fiscalía en los próximos días.



Según una fuente del Ministerio Público, también se realizará una pericia contable de los ingresos y egresos de Fujimori Higuchi y de Fuerza Popular.



Además, se requerirá a la Onpe información sobre la inscripción del referido partido. También se pedirá un informe de los ‘cocteles’ organizados por la ex candidata presidencial para recolectar fondos.



‘AUMENTAR A 500’



En tanto, para el exfiscal supremo Avelino Guillén, una de las ‘prioridades’ en este caso es tomar la declaración a Jorge Barata, para contrastar la información de Odebrecht, quien anotó en la agenda de su celular: ‘Aumentar Keiko para 500 e eu visita’.



SE PRONUNCIAN



Daniel Abugattás:

“No me cabe la menor duda, que así como entregaron dinero a Ollanta y a Nadine, han entregado dinero a la señora Keiko”.



Lourdes Alcorta:

“Keiko lo ha desmentido hasta la saciedad. Ni ella ni Fuerza Popular han recibido dinero de Marcelo Odebrecht”.



Daniel Urresti:

“Lo digo por enésima vez, el 2011, cuando se supone que Odebrecht les dio dinero, no existía Fuerza Popular, se llamaban Fuerza 2011”. (M.Beteta)