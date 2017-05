Kenji Fujimori exige a su bancada que luche por libertad de su padre [VIDEO]

Kenji Fujimori decidió pronunciarse de forma categórica sobre la situación de su padre: “Quiero pedir que no se juegue ping pong con la vida de mi padre. Yo como hijo obviamente no me voy a quedar de brazo cruzados. Yo voy a seguir luchando hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori”.

No contento con establecer su postura, Kenji Fujimori exigió a la bancada de Fuerza Popular para que asuma un rol más activo en la liberación de su padre. El congresista sostuvo que ya es tiempo de que se logre la libertad del expresidente.

“Creo que ha llegado el momento, y lo digo a título personal, de que Fuerza Popular asuma de manera más activa la lucha para poder lograr la libertad de Alberto Fujimori. Yo amo a mi padre y no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a luchar hasta lograr su libertad”, remarcó Kenji Fujimori en conferencia de prensa sobre el tema del proyecto de ley que proponía arresto domiciliario para los mayores de 75 años.

Sobre este proyecto de ley presentado por el legislador Roberto Vieira, Kenji Fujimori no mostró una intención de apoyarla directamente: “El proyecto de ley del congresista Vieira lo que busca es otorgar beneficios a muchos adultos mayores que están purgando condena en diferentes centros penitenciarios. Los adultos mayores que se acojan a esos beneficios obviamente van a tener una mejor calidad de vida”.