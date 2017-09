Kenji Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y más en 'Pepitas'

PPK estuvo agilito en Twitter y envió un mensaje donde se solidariza con los damnificados, unos 200, que dejó un voraz incendio registrado en Belén (Iquitos). ¡A ayudar, señores!...



A ELECCIONES

Nos cuentan que Peruanos Por el Kambio acordó participar en las elecciones regionales y municipales del 2018. Juran que ‘no son un cascarón’ y que darán la sorpresa. Ver para creer. Hummm...



ESTABILIZADO

Kenji Fujimori informó que luego de ser estabilizado de una taquicardia, su papá Alberto Fujimori dejó la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local y regresó a la la Diroes. No me diga...



CASO SOLIDO

Diferentes voces vienen señalando que si el Ministerio Público no presenta un caso sólido contra Alejandro Toledo, el ‘Cholo’ podría argumentar persecución política y no venir al Perú. Ayayay...



TRIBUNAL DIJO "NO"

El Congreso trató de anular la votación hecha en el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley antitránsfugas, pero los magistrados de dicho ente lo rechazaron. Nooo...



NO LO SUELTA

Daniel Urresti no suelta a Alan García. Ante una pregunta formulada en redes sociales de lo que haría el huracán ‘Irma’ en el Perú, el exministro respondió que “nunca podría ser peor que un ‘Alan’”. ¡Qué cosa!...



‘ESCUDEROS’

Hablando del líder del Apra, les contamos que tiene sus ‘escuderos’. Uno de ellos es Javier Velásquez Quesquén, quien dijo que Alan García ‘está curado del susto porque sabe que tiene la razón de su lado’...